Marseille désignée ville la plus polluée de France

publié le 11/12/2019 à 08:09

Marseille, ville la plus irrespirable de France. Tel est le résultat du classement de Greenpeace, du réseau action climat (RAC) et de l'Unicef France, publié ce mercredi 11 décembre.

Les trois organisations ont passé en revue de multiples éléments assortis chacun d'un "coefficient" d'importance : sortie des véhicules polluants, réduction de la place de la voiture, aides financières à la transition des modes de déplacement, développement du vélo, développement des transports en commun et mesures spécifiques pour les enfants.

Le constat est sans appel : "Il n'y a aucune ville exemplaire", relève Lorelei Limousin, du RAC, mais certaines font plus d'efforts que d'autres et se classent "en bonne voie". Mais aucune des 12 plus grandes villes françaises ne parvient à actionner tous les leviers à la fois, même si Paris, Grenoble et Lyon n'ont aucun thème "en retard".

En bas de classement, la cité phocéenne obtient un score "encore timide" pour les aides à la transition, et se classe "en retard" pour tous les autres chapitres.