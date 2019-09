Quelles villes européennes luttent le plus contre la pollution?

publié le 16/09/2019 à 06:14

En cette semaine européenne de la mobilité, l’occasion est idéale pour aller voir ce que font des grandes villes pour lutter contre la pollution. Une étude publiée ce lundi 16 septembre par l’agence de l’environnement Ademe nous révèle quelles sont les villes les plus créatives en Europe.

Certaines villes, comme Rotterdam aux Pays-Bas, payent leurs habitants pour qu'ils laissent leur voiture au garage. Cela s'appelle le péage positif et cette initiative permet aux riverains de gagner 3 euros par trajet de bus ou de métro. Grâce aux plaques d'immatriculations, les radars repèrent quels automobilistes doivent être récompensés.

En France, Lille a voulu essayer mais la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) lui a interdit car les radars savent tout sur vos trajets. Si on voulait le faire en France, il faudrait donc changer la loi. Autre initiative, à Madrid cette fois-ci où moins on pollue, moins on paye, grâce à l'installation de vignettes Crit'Air de différentes couleurs.

Enfin, l'Ademe a bien aimé dans son étude les autoroutes a vélo présentes au Danemark. Ces voies très larges où les vélos peuvent se doubler, avec station de gonflage et même aire de repos, font baisser la pollution et permettent à la capitale Copenhague d'éviter 40.000 jours d’arrêts maladie par an à cause de problèmes pulmonaires.