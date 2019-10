Comment les villes luttent contre la pollution lumineuse

publié le 11/10/2019 à 05:09

Samedi 12 octobre aura lieu "Le Jour de la Nuit". Dans de nombreuses villes, on va éteindre les lumières et observer les étoiles. Cette journée a pour but de sensibiliser à la pollution lumineuse, un fléau qui a un réel impact sur notre santé et celle des animaux nocturnes, et contre lequel de plus en plus de villes agissent.

En effet, 12.000 communes, soit un tiers d'entre-elles éteignent les éclairages publics la nuit. Cela peut seulement être dans certaines rues, sur une durée plus ou moins longue. Mais il y a une prise de conscience selon l'Association pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne, qui conseille ces municipalités.

Celles qui jouent le jeu éteignent la nuit, ou mettent des détecteurs de présence, ou encore varient la puissance selon les heures. Et toutes économisent entre 30 et 75% d'énergie. Depuis 2012, la ville de Saumur économise par exemple 80.000 euros par an, en éteignant ses lampadaires ainsi que les bâtiments publics de 1h à 6h du matin. Et les statistiques montrent qu'il n'y a pas plus d'agressions la nuit.



Une loi qui reste cependant peu appliquée

Il y a une loi qui interdit aussi les éclairages des bureaux et des commerces, mais là, ça ne va pas. Elle a pourtant été renforcée le 1er janvier dernier, l'État y ayant ajouté les parcs et jardins et les chantiers. Mais comme il n'y a pas de contrôle et encore moins de sanctions, la loi n'est pas appliquée.

Pourtant la pollution lumineuse a un impact sur notre santé. Un lampadaire dans votre rue qui éclaire votre chambre peut perturber votre sommeil et provoquer une augmentation des risques de cancer et de dépression. Les animaux nocturnes en souffrent aussi : les insectes sont désorientés, notamment les papillons dont on a besoin pour polliniser les plantes. Pour stopper ces effets négatifs, les associations demandent d'urgence que la loi soit enfin appliquée.