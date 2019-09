publié le 22/09/2019 à 21:03

L'air qu'on respire aujourd'hui en ville est nettement moins pollué que celui qu'on respirait il y a 20 ou 30 ans. Seulement voilà, il serait indécent de s'en réjouir quand on sait que la pollution de l'air tue encore 48.000 personnes chaque année en France, comme si tous les ans, on rayait de la carte une ville comme Albi ou Vincennes. Ce terrible constat l'est encore plus à l'échelle du monde.

"Les chiffres sont incroyables", explique Yann Arthus-Bertrand. "C'est 7 millions de mort par an, c'est plus que le sida ou la guerre. Il faut savoir aussi comment ça s'est passé. En 2012, l'OMS classe les fumées des moteurs diesel comme cancérigènes. Donc on a commencé à étudier ce qui se passe.", explique le photographe-réalisateur.

"On se rend compte que toute cette pollution, non seulement elle entraîne des maladies respiratoires, mais en plus, les particules rentrent dans le sang et sont responsables des maladies cardio-vasculaires. Une ville comme Tokyo par exemple, qui a interdit le diesel, a fait baisser les maladies cardio-vasculaires de 10%", souligne-t-il.