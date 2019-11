publié le 09/11/2019 à 01:22

Un indicateur de plus montrant la crise profonde de l'agriculture. Près de 20% des agriculteurs français ont déclaré un revenu nul, voire un déficit de leur exploitation en 2017, selon un rapport de l'Insee.

Si le revenu moyen net a augmenté, avec 1.390 euros, de très fortes disparités existent, montre le rapport publié jeudi 7 novembre. En bas de l'échelle, 30% des producteurs de céréales et grandes cultures et 28% des éleveurs d'ovins, de caprins, d'équidés et autres animaux n'ont dégagé aucun revenu net en 2017. Les céréaliers ont encore souffert de la récolte catastrophique de 2016, la commercialisation des grains étant à cheval sur deux années, et de la baisse des cours mondiaux. En moyenne sur l'ensemble de cette catégorie, le revenu net avant impôts est inférieur à 1.000 euros par mois.

C'est tout de même plus que les 620 euros par mois déclarés en moyenne par les éleveurs de moutons, de chèvres et de chevaux. Les éleveurs de bovins ont connu une meilleure année 2017, avec un revenu en hausse de 15%, même s'il ne s'élève qu'à 1.100 euros par mois. En haut de l'échelle, se trouvent les viticulteurs, avec un revenu moyen de 2.790 euros par mois, bien qu'en recul de 3,9% par rapport à 2016.

Les agriculteurs ont plusieurs fois montré leur colère en octobre, dénonçant "l'agribashing" soit les fortes critiques et le manque de reconnaissance de la société envers leur travail et les pratiques agricoles actuelles. Un agriculteur se suicide tous les deux jours en France. Et depuis 2016, le nombre de passages à l'acte a été multiplié par trois.