Lyon : un boucher offre 35.000 euros de viande à ses clients

publié le 05/02/2021 à 12:46

Alors que la crise économique liée à l'épidémie de coronavirus a un impact sur de plus en plus de Français, un boucher du quartier populaire des Minguettes, à Vénissieux, près de Lyon, a décidé d'offrir de la viande à ses clients pour un montant total de 35.000 euros. Une somme qui correspond aux bénéfices qu'il a réalisés en 2020.

Sur place, une jeune femme vient récupérer quatre kilos de viande et se montre émue face à cette belle initiative : "C'est très important parce que je touche un faible RSA, je paye les factures et je n'y arrive pas", confie Myriam, sans emploi avec un enfant à charge.

Les nombreux mots de remerciements adressés à Slimani, ce "boucher du cœur", ne manquent pas de le toucher. "Les gens qui pleurent tous les jours comme ça, ça me fait de la peine et tout ce que j'ai dans la poche, j'ai envie de les sortir et de leur donner", confie-t-il.

"C'est un geste citoyen", estime Slimani qui veut "rendre aux Vénissians ce qu'ils m'ont donné dans cette période de crise", en offrant "quelque chose de familial où tout le monde peut manger". Au total, ce boucher va distribuer près de trois tonnes de viande à quelque 700 bénéficiaires et si ses comptes le lui permettent, il aidera les étudiants de sa ville au mois d'avril.