publié le 25/12/2020 à 10:16

La pandémie de coronavirus nous aurait-elle fait un cadeau ? Alors, bien sûr, l'épidémie, ce sont d'abord des dizaines de milliers de morts en France et plus d'un million dans le monde. Ce sont aussi des centaines de milliards d'euros de pertes économiques. Elle a donc apporté son lot de souffrances.

Mais en même temps, elle a aussi apporté les ferments de la croissance de demain. Ça ne se voit pas encore parce que l'économie est encore déprimée. Elle va le rester au début 2021, à cause des restrictions pour limiter les contaminations.

Le principal bénéfice est technologique. Il y a tout d'abord eu un investissement massif mondial dans la recherche sur les virus et dans les systèmes de santé. La réapparition d'un danger planétaire a orienté des dizaines de milliards d'euros d'argent public et privé vers l'innovation pharmaceutique.

Et à cette occasion, une véritable rupture technologique est apparue avec la technique de l'ARN messager utilisée par les vaccins de Pfizer et de Moderna. Il s'agit non plus d'administrer une protéine au corps humain, mais de lui envoyer un message pour que le corps fabrique lui même la protéine. C'est une invention qui ouvre la voie à d'autres traitements révolutionnaires, y compris pour certains cancers.

Une poussée technologique accélérée

Et puis, il y a ensuite l'utilisation massive des technologies de communication qui va changer les entreprises et doper leur productivité. C'est le confinement qui a produit cela. Oui, tout ce qui était engagé avec des degrés d'avancement divers a été accéléré : travail à distance, échanges des réunions à distance, robotisation, intelligence artificielle. Tout ce qui permet une substitution aux déplacements et aux contacts humains.

On fait maintenant les constats d'accidents automobiles par vidéo jusqu'au centre d'appels qui se sont équipés en intelligence artificielle pour répondre aux demandes les plus courantes des clients. Et ce qui est frappant, c'est que cette poussée technologique a été observée aussi dans les PME et TPE, alors que jusqu'ici, ces entreprises de taille modeste étaient réticentes.

McKinsey, un cabinet de conseil, estime que durant le premier confinement, au deuxième trimestre 2020, il s'est produit des transformations qui auraient pris normalement six à sept ans, notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la robotisation.

Des bénéfices qui se verront sur le long terme

Est-ce mauvais pour l'emploi ? Ça, c'est la plus vieille histoire du capitalisme. Toutes les innovations détruisent des emplois dans un premier temps dans les secteurs qu'elles déstabilisent. Mais sur le moyen terme, les bénéfices sont très importants. Quand on invente l'électricité, ça fait du dégât chez les fabricants de chandelles et chez ceux de l'éclairage au gaz. Mais les avantages pour la croissance sont énormes. On s'éclaire mieux, plus longtemps, moins cher. On travaille donc mieux. Et puis, on invente le moteur électrique qui lui même débouche sur l'invention des ascenseurs qui eux mêmes permettent de construire des immeubles plus hauts et donc de mieux loger les citadins.



Il y a de fortes chances qu'il en soit de même avec l'arrivée des robots, de la 5G, de l'intelligence artificielle. Voilà des siècles que le progrès technique permet de réduire le temps de travail, d'augmenter les salaires et de vivre au mieux. Il n'y a aucune raison qu'il en soit autrement demain. Même la crise environnementale ne devrait pas être un obstacle parce que c'est justement la technique qui permettra de l'atténuer, peut-être même de la résoudre.