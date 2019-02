publié le 28/02/2019 à 13:30

Exit les filières L, ES et S. En effet, dès la rentrée prochaine, les élèves de Première et Terminale n'auront plus à choisir leur filière mais simplement des enseignements de spécialités.



Si les élèves de Seconde ne verront pas de changement dans leur scolarité, ces derniers vont pourtant devoir faire des choix dès la fin de cette première année au lycée. Une sorte de première orientation où ils choisiront les spécialités qu'ils étudieront en plus du tronc commun.

C'est en effet le principal résultat de la réforme du lycée. Tous les élèves étudieront sept matières identiques : le français ou la philosophie, l'histoire-géographie, deux langues vivantes, l'enseignement scientifique, l'enseignement moral et civique et enfin l'éducation physique et sportive.

Personne ne pourra déroger à ces différentes matières, qui représenteront donc 16 heures d'enseignements en Première et 15h30 en Terminale.

Deux ou trois spécialités à choisir

À cela, les lycées devront donc choisir trois options en Première puis seulement deux options en Terminale. Chacune des spécialités sera étudiée pendant quatre heures en Première, puis six heures en Terminale.



Le choix devra être fait parmi douze spécialités proposées par l'Éducation nationale :

- Arts

- Biologie & écologie

- Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

- Humanités, littérature et philosophie

- Langues, littératures et cultures étrangères

- Littérature, Langues et cultures de l'Antiquité

- Mathématiques

- Numérique et sciences informatiques

- Physique-chimie

- Sciences de la vie et de la Terre

- Sciences de l'ingénieur

- Sciences économiques et sociales

Des options toujours possibles

À noter également que les élèves le désirant pourront toujours compléter leur planning avec des enseignements optionnels. Ainsi, les plus motivés pourront donc choisir une option supplémentaire en Première, et deux options supplémentaires en Terminale. Chaque option sera dès lors étudiée trois heures par semaine.



En Première, les lycéens pourront donc choisir entre une troisième langue vivante, les arts, le sport, les langues et cultures de l'Antiquité.



En Terminale, les mathématiques expertes, les mathématiques complémentaires, ainsi que le droit et grands enjeux du monde contemporain viendront également compléter la liste.

