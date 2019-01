publié le 08/01/2019 à 17:05

Débuter les cours au plus tôt à 9 heures au lieu de 8 heures. C'est la proposition lancée par Valérie Pécresse pour les 500.000 lycéens français. Invité du Grand Jury sur RTL le 6 janvier, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer n'a pas écarté l'idée. "Je suis très ouvert aux expérimentations (...) Lorsqu'il y a une proposition comme cela, il faut l'écouter (...) Pourquoi pas, à une petite échelle pour expérimenter. J'y suis ouvert et elle sait qu'elle peut m'appeler pour cela".



Concrètement, l'idée est de placer les élèves dans les meilleures conditions pour étudier. "Étant donné que ces jeunes manquent de sommeil en raison de l'emploi du temps qu'on leur fait subir et du fait qu'ils vivent jusqu'à des heures très tardives, je pense que c'est un moyen de récupérer du sommeil", a expliqué François Testu, professeur émérite à l'Université de Tours.

De plus ce nouveau rythme sera plus adapté à la puberté comme l'a expliqué à 20minutes.fr Claire Leconte, professeur en psychologie de l’Éducation et chercheur en chronobiologie "À la puberté on assiste à un retard des phases physiologiques. Le soir, les adolescents vont naturellement s’endormir une heure plus tard qu’ils ne le faisaient avant et le matin, ils vont se réveiller plus tard aussi".

De plus, décaler le début des cours pourrait permettre aux lycéens qui ne prennent pas toujours le temps d'avaler un petit déjeuner de le faire et d'être en meilleure forme pour suivre les cours.