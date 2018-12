publié le 17/12/2018 à 07:33

Ils ont manifesté dans le sillon des "gilets jaunes" mais leur vrai sujet d'inquiétude, c'est le nouveau baccalauréat. Celui-ci concerne tous ceux qui ont rejoint le lycée en septembre. Exit les filières classiques, il y a désormais un tronc commun avec des spécialités. Chaque établissement devra présenter sa carte des spécialités, et ce plus tôt que prévu.



Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, reçoit ce lundi 17 décembre les représentants des élèves. Il va écouter et tenter de les convaincre assurant que le baccalauréat ne devient pas un examen local et que la réforme ne creuse pas les inégalités.

Mais les questions demeurent alors que de nombreux lycéens déplorent le manque de d'informations. Auront-ils les mêmes choix de spécialités que ce soit en ville, en banlieue ou à la campagne ? Comment s'assurer que tous les élèves seront évalués de manière équitable ?

