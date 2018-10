publié le 09/10/2018 à 06:30

C'est vrai qu'une vache sans cornes, c'est moche. Et on en voit de plus en plus, y compris en France. Mais il y a une raison, les éleveurs leur enlèvent par sécurité, pour éviter de prendre des coups de cornes et pour que les vaches entre elles qui se bagarrent parfois ne se blessent pas.



Une association suisse de paysans ne supporte plus cette idée et a réussi à faire organiser une votation nationale sur l'écornage des vaches et des chèvres. Les auteurs de cette initiative disent vouloir redonner leur dignité aux animaux, ils ne demandent pas l'interdiction de l'écornage, mais une subvention pour les éleveurs qui arrêtent de le faire.

Aujourd'hui près de 90% des vaches n'ont plus de cornes. Certaines par sélection génétique, mais c'est encore une toute petite partie du troupeau. Dans la grande majorité des cas, ce sont les éleveurs qui leur enlèvent.

Si le oui l'emporte, les éleveurs qui ne pratiqueront pas l'écornage toucheront une subvention

Ou plutôt qui brûlent ce qu'ils appellent les bourgeons chez le veau, quand il a deux semaines. Les cornes ne sont pas encore formées, donc ils brûlent l'endroit où elles doivent pousser. Ce n'est pas un acte anodin, les éleveurs reconnaissent qu'ils n'aiment pas particulièrement faire cette opération. Elle reste douloureuse pour les bovins.



Donc les paysans qui arrêteront de le faire, si le oui l'emporte, toucheront 190 francs suisses par animal. Les vaches de l'autre coté des alpes vont elles retrouver leurs cornes? Les citoyens suisses seront appelés aux urnes le 25 novembre.