Louis-Pierre Perraud, le dernier fermier de Lyon

publié le 07/10/2020 à 12:25

Louis-Pierre Perraud n'est pas un agriculteur comme les autres puisque sa famille travaille dans le secteur depuis quatre générations et il est le dernier agriculteur dans la région de Lyon intra-muros. Malheureusement pour lui, sa ferme, où il cultive des légumes, est cernée par la ville et l'agriculture s'y sent comme le dernier des Mohicans.

Âgé de 58 ans, Louis-Pierre Perraud cultive ses fruits et légumes en fonction des saisons sur les 10 hectares de sa propriété. Sous la pluie, il récupère ses dernières tomates de la saison car ses clients lui en réclament encore. "Elles sont juteuses et fermes, tout ce que les gens aiment", se satisfait l'agriculteur lors de sa récolte.



Mais hormis les tomates, on trouve de tout chez "Pierrot", comme il aime se faire surnommer : des poireaux, des choux, des courgettes, des pêches, des poires ou des cerises. Face à la pression immobilière, la famille a dû se battre pour conserver ses terres en pleine ville, aux confins du IXe arrondissement de Lyon.



La situation demeure néanmoins alarmante pour la famille Perraud, qui exploite cette terre lyonnaise depuis la fin du XVIe siècle, puisque Louis-Pierre sera à la retraite dans 2 ans et que, pour l'heure, aucun repreneur n'a été trouvé.

Louis-Pierre Perraud, pendant la récolte des tomates Crédit : Frédéric Perruche/RTL