Couple : la difficulté à s'affirmer dans la relation

Marie fréquente un homme depuis 3 mois. Mais après quelques semaines, il a commencé à lui faire des réflexions. Il a ensuite commencé à mettre sa parole en doute et a la rabaisser de plus en plus; lui demandant même de changer. Le poids de ces réflexions pèse de plus en plus sur Marie.



Jeanne aime énormément son compagnon et l'a même demandé en mariage. Mais elle lui fait croire qu'elle a des contacts avec d'autres hommes pour le rendre un peu jaloux.

Ali a rencontré une femme sur un site internet mais l'a perdue de vue au moment de la crise sanitaire. Il y a 1 mois, il a décidé de la recontacter. Depuis ils échangent des messages. Ali constate qu'elle ne relance pas les conversations. Doit-il persévérer ou abandonner ?

Sylvie vient de perdre son labrador, Scott. Ce dernier avait été amputé il y a quelques années à cause d'un cancer. A ce moment-là, elle a trouvé du réconfort en publiant des photos et des petites chroniques sur l'histoire de Scott sur les réseaux sociaux. Sylvie a trouvé beaucoup de réconfort et de soutien dans ces groupes.

Maud ne supporte plus sa relation avec son ex-conjoint. Ensemble pendant 4 ans, il a décidé de partir pour une autre femme. Puis, il est revenu. Après avoir eu une seconde chance, il a refait la même chose. Et encore une troisième fois. Maud voudrait mettre un terme définitif à cette relation. D'autant plus qu'il fait culpabiliser Maud et la harcèle lorsqu'elle ne lui répond pas.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

