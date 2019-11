Le harcèlement scolaire

publié le 08/11/2019 à 01:37

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Dans cette émission du 07 novembre 2019 :

Anne a une fille de 10 ans. Pendant 2 ans, elle a subi du des humiliations et des brimades de ses camarades de classe. Pendant 1 an, Anne ne s'en est pas rendue compte. La seconde année, lorsqu'elle l'a découvert, elle a tenté d'alerter l'équipe éducative et les parents des enfants "harceleurs", mais rien n'a changé. Sa fille a du changer d'école cet été.

Pierre a vécu du harcèlement à l'école il y a presque 30 ans, à une époque ou l'on ne parlait toujours pas de ce fléau. Après avoir pris des coups pendant plusieurs années, il a décidé, lorsqu'il est arrivé au collège de ne plus se laisser faire. Pierre s'est bagarré, au sens propre du terme. Il est finalement devenu le leader du groupe et faisait en sorte que ses camarades n'embêtent plus personne. D'ailleurs, depuis qu'il a des enfants, Pierre fait en sorte de les prévenir de ces risques.

Madeleine est enseignante. Des situations d'isolement, de brimades, elle en a connu. Ce qu'elle a toujours fait dans ses classes : Une réunion hebdomadaire dont l'ordre du jour était établi par les élèves. Une façon de réguler les conflits, de les désamorcer. Cette initiative personnelle permettait aussi à Madeleine lutter contre les discriminations entre les élèves.

D'autres histoires sont à retrouver tout au long de ce replay de "Parlons-Nous".

