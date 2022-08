L’importance de la considération dans le couple

Christelle est célibataire depuis quelques années. Elle a essayé les sites de rencontres en vain. Beaucoup de ses amis se sont fait avoir par des hommes et après plusieurs mauvaises rencontres, elle a perdu foie en l’amour. Christelle voudrait savoir si elle aussi doit jouer avec les hommes ou si elle doit abandonner l’amour.

Judith a eu une enfance traumatisante. Son passé lié au cauchemar des persécutions du régime nazi l’ont beaucoup affectée. Aujourd’hui Judith a de nombreuses peurs et angoisses. Elle est maman depuis longtemps mais les problèmes de sexualité de son fils l'inquiètent. Elle pense qu’elle a dû reporter ses peurs et ses frustrations sur lui. Elle a 81 ans et elle prend des anxiolytiques pour calmer toutes ses angoisses et ses peurs. Judith voudrait savoir si ce serait une bonne chose que son fils en prennent également.

Iris a du mal avec le changement. Elle est mariée depuis 40 ans et en 2007 son mari à décidé pour des raisons financières de vendre leur maison. Iris était très attachée à cette maison et elle était contre la vente. Elle en veut beaucoup à son mari et ressent comme un manque chez elle. Lui ne veut pas en parler et elle ne se sent pas écoutée et pas respectée. Aujourd’hui elle qualifie sa relation comme chaotique. Cette situation lui rappelle son enfance et elle ne le supporte pas.

Mélanie ressent les choses de façon très intense. Elle pense souffrir

depuis toujours d'hypersensible. Son adolescence s’est mal passée, elle se sentait comme prise dans la masse, invisible. Aujourd’hui Mélanie a du mal à sociabiliser, pourtant elle aime les gens, elle aime sociabiliser. Son entourage a du mal à la comprendre. Mélanie voudrait se comprendre un peu plus.



Cet été dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h, la psychanalyste et médecin Fabienne Kraemer recueille les confidences des auditeurs de RTL.



