Lorànt Deutsch : comment sont nées les quatre premières Républiques ?

En ce 28 septembre 2023, la Ve République souffle ses 65 bougies. Si l’on parle de "Ve République", c’est bien qu’il y en a eu quatre autres auparavant. La toute première République est née pendant la révolution française, le 22 septembre 1792. Pendant très longtemps, les révolutionnaires, comme Robespierre, voulaient garder l’idée d’une monarchie constitutionnelle. Avec la fuite du roi à Varennes, en 1791, le lien est rompu entre le peuple et son roi. La prise des Tuileries en 1792 précipite la fin de la monarchie. La république s’impose donc quelques années avant l’arrivée au pouvoir d’un certain Napoléon.

La IIe République commence en février 1848. Une nouvelle révolution renverse le dernier roi des Français, Louis-Philippe. Des élections présidentielles sont organisées pour la première fois en France et figurez-vous que le vainqueur, c’est encore Napoléon, mais le neveu cette fois-ci : Louis Napoléon Bonaparte, qui l’emporte avec 5 millions de voix, presque 75% des suffrages. L'heureux élu fera disparaitre la IIe République en se proclamant empereur en décembre 1852. La IIe République n’aura pas duré cinq ans !

La IIIe République a duré plus longtemps, c’est même celle qui a le record de longévité : presque 70 ans. Elle est proclamée le 4 septembre 1870 quand Napoléon est vaincu à Sedan, par les Prussiens. Elle sera le socle et le ciment de notre république jusqu’à aujourd’hui, avec ses grands hommes et leurs grandes voix : Gambetta, Clémenceau, Jaurès… Elle durera jusqu’à la débâcle de juin 1940 qui donnent les pleins pouvoirs à Pétain, mais aussi à Hitler.

La IVe République sera proclamée à la fin de la guerre, grâce au général de Gaulle, mais finalement sans lui. Il sentait que ça allait être la pagaille : la "chienlit" comme il disait. Un régime des partis, au détriment d’un État fort et souverain. Cette IVe République sera très instable. En 12 ans, elle aura consommé 24 gouvernements et 16 présidents du conseil. Tout cela est balayé par la tempête du conflit algérien. C’est finalement de Gaulle qui revient aux affaires, par un referendum, et il instaure donc la Ve République, un régime présidentiel et non parlementaire, pour plus de stabilité. Avec 65 ans d’existence, la cinquième n’est plus qu’à 5 ans du record de longévité de la IIIe République.