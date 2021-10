Logement : une nouvelle prime en vue pour les seniors

Une aide similaire à Ma Prime Rénov', qui permet aux propriétaires de financer leurs travaux d'énergie, pourrait bientôt bientôt voir le jour. "Ma Prime Adapt’" bénéficierait aux séniors afin de leur permettre d'adapter leur logement au vieillissement, selon nos confères du Figaro. C'est en tout cas le souhait de la ministre chargée du Logement, Emmanuelle Wargon.

Ce dispositif permettrait aux propriétaires de vieillir tout en restant chez eux le plus longtemps possible, avec par exemple l'installation d'une douche à l'italienne, plus accessible. Depuis janvier 2021, il est d'ailleurs obligatoire que les logements neufs soient construits afin d'accueillir ce genre d'équipements.

L'idée de ce dispositif est de proposer une aide unique aux Français : "Les aides publiques qui soutiennent ces transformations de l’habitat sont nombreuses, parfois incohérentes", déplore la ministre qui portera ce dispositif avec ses collègues Brigitte Bourguignon (Solidarités et Santé) et Sophie Cluzel (Personnes handicapées).

Certains détails devraient être affinés en janvier 2022. Concernant le montant de cette prime, il dépendra des revenus des ménages. Plus ils sont faibles, plus l'aide sera élevée.