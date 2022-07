Logement: hausse des impayés et risque élevé d'expulsions en Europe

Dans un rapport publié ce jeudi, la Fondation Abbé-Pierre et la Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les sans-abri (FEANTSA) s'inquiètent d'une possible augmentation des expulsions, car de plus en plus de foyers européens sont confrontés à des impayés de loyers.

Les deux associations affirment que : "Dans l'Union européenne, depuis la pandémie de la Covid-19, 8,3% des ménages pauvres se trouvent en situation d'impayé de loyer ou de remboursement d'emprunt immobilier". Ainsi, on peut "craindre, à terme, une augmentation des expulsions avec des conséquences sociales importantes", ajoutent-elles dans la 7e édition du rapport annuel sur le mal-logement en Europe.

D'autant plus que les moratoires sur les expulsions décidées de manière temporaire du fait de la crise de la Covid-19 "ont progressivement pris fin". Maintenant, en plus des conséquences économiques de la pandémie, les familles doivent faire face à la hausse des coûts de l'énergie et à l'inflation.

Les associations craignent "une bombe sociale" si les États et l'Union européenne ne prennent pas "des mesures structurelles". Ainsi, elles souhaitent une revalorisation des allocations logement et des minima sociaux, ainsi qu'une politique d'encadrement des loyers et de "lutte contre la spéculation immobilière". "Il est indispensable de ne pas réduire le soutien aux ménages vulnérables, comme cela a été fait" avec les politiques européennes d'austérité, "mais au contraire de les aider à faire face à la crise des coûts de la vie", ajoutent-elles.

