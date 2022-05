Bourses et logement Crous : jusqu'à quand peut-on faire une demande ?

Si ce mercredi 11 mai les élèves de terminales vont commencer les épreuves de spécialités, une autre date ne doit pas être oubliée : celle du 15 mai. Ce sera le dernier jour pour créer un DES (Dossier social étudiant). Les étudiants et futurs étudiants n'ont donc plus que quelques jours pour effectuer une demande de bourse sur critères sociaux et de logement dans une résidence universitaire pour l’année universitaire 2022-2023.

Les étudiants concernés par cette échéance sont tous ceux qui réalisent leurs premières demandes. Par ailleurs, il faut correspondre à un certain nombre de critères. Il faut aussi avoir moins de 28 ans. Les personnes en situation de handicap, ceux qui se sont engagés dans l’armée ou qui font un service civique ne sont pas concernées par ce critère.

Il faut aussi être inscrit dans une formation qui peut recevoir des étudiants boursiers et les revenus de ses parents ne doivent pas dépasser un certain montant. Les revenus pris en compte figurent à la ligne "revenu brut global" de l’avis d’imposition ou de non-imposition. Pour savoir si vous pouvez y prétendre, il existe, un simulateur de bourse, notamment accessible sur le site du Crous.

Comment faire sa première demande au Crous ?

Pour obtenir une bourse ou une demande de logement Crous, il faut d'abord remplir le DSE (dossier social étudiant) et l’envoyer au Crous (centre régional des œuvres universitaires et scolaires). Cette opération doit être réalisée entre le 20 janvier et le 15 mai 2022. L'Étudiant conseille de ne pas attendre pour espérer recevoir la bourse en temps et en heure.

La demande se fait directement sur le site internet messervices.etudiant.gouv.fr. Une fois votre DSE saisi, vous recevrez un mail de confirmation de dépôt de votre demande. Vous aurez ensuite 8 jours pour calendaires (c’est-à-dire huit jours y compris les week-ends et les jours fériés) pour le renvoyer en y ajoutant les pièces justificatives demandées par le Crous.

La notification conditionnelle d’attribution ou de rejet de bourse sera communiquée au plus tard au mois de juillet. Les boursiers sont répartis entre les échelons 0 bis et 7. Pour l’année scolaire 2021-2022, les montants variaient entre 1042 € et 5736 € par an, soit entre 104,20 € et 573,6 € par mois sur les 10 mois où elle est versée notifie La Voix du Nord.

