Votre enfant se lance - ou va se lancer en septembre prochain - dans les études supérieures ? Alors, il pourrait être plus avantageux pour vous d'acquérir un bien immobilier plutôt que de louer un logement étudiant.



En effet, c'est ce que suggère une étude Meilleursagents.com, pour 78 des 100 villes de plus de 50.000 habitants de France, si votre enfant va jusqu'au Bac+5. Ainsi, si l'on prend un logement de 25 mètres carrés et qu'on rembourse l'équivalent d'un loyer, on a fini de payer le studio avant la fin de ses études.

En tête, on trouve Mulhouse où le bien est amorti en un an et cinq mois devant Roubaix, Saint-Étienne, Évry et Metz. Dans les grandes villes, c'est vrai aussi pour Lille et Marseille. Attention, si votre enfant s'arrête au bout de trois ans d'études, il vaut mieux louer dans 77% des cas. Optez également pour la location si votre chère petite tête blonde se lance dans les études à Bordeaux, Lyon, Paris ou encore Nice.

Vaut-il mieux acheter ou louer : la réponse selon les villes Crédit : Meilleurs Agents

Enfin, quatre villes étudiantes figurent dans le quatuor de tête des villes où l'on peut acheter à moins de 35.000 euros frais d'agence et de notaires inclus. La palme revient à Montluçon, avec 22.891 euros pour un studio étudiant. Saint-Étienne figure également en bonne place, à 34.491 euros.

Les villes où il est possible d'acheter à moins de 35.000 euros Crédit : Meilleurs Agents