Les VTC veulent augmenter à 15 euros le prix minimum d'une course

Prendre un VTC va-t-il coûter plus cher à l'avenir ? La situation des chauffeurs VTC fait de plus en plus parler, notamment depuis l'agression d'Anthony, chauffeur VTC à Lille, agressé par deux personnes dans sa voiture mi-octobre. Invité de Focus Dimanche sur RTL, Brahim Ben Ali, représentant national des chauffeurs VTC, avait dénoncé leurs conditions de travail : "Depuis des années, ces personnes-là sont en souffrance. Depuis des années, on ne les entend pas, ce sont les invisibles. Aujourd'hui, c'est de l'esclavage moderne".

Ce jeudi 27 octobre, Le Parisien révèle que le montant minimum d'une course avec un VTC pourrait augmenter, pour passer à 15 euros bruts. C'est en tout cas ce que veulent les représentants de chauffeurs, qui ont débuté des discussions avec les plates-formes comme Uber, Bolt, Heetch, Freenow... La priorité de ce dialogue social, voulu par le gouvernement, porte sur la rémunération des chauffeurs. L'exécutif mise sur des accords d'ici la fin de l'année, rappelle le quotidien local.

Aujourd'hui, le montant minimum d'une course en VTC varie entre 6 et 10 euros selon les plates-formes, des prix jugés trop bas par les travailleurs indépendants. "Quand on enlève la commission de la plate-forme et nos charges, il ne reste plus grand-chose. Sur les 7,20 euros d’Uber, par exemple, il ne reste que 3,50 euros dans la poche du chauffeur !", déclare au Parisien Arnaud Desmettre, secrétaire général de l’Association des VTC de France (AVF).

