Une touriste américaine affirme avoir été violée par un chauffeur VTC qui la ramenait chez elle

Dimanche 9 octobre dans la matinée, sur la commune de Limeil Brevannes, dans le Val-de-Marne, une patrouille de police est avertie d'un possible viol. Sur place, ils rencontrent une jeune femme, prostrée, en pleure, visiblement terrifiée par ce qu'elle vient de vivre. Ils comprennent rapidement qu'il s'agit d'une jeune touriste américaine de 31 ans. Alors qu'elle s'exprime difficilement et en anglais, les policiers commencent à comprendre ce qu'elle dénonce.

La nuit précédente, elle explique avoir appelé un VTC pour rentrer chez-elle. Mais le chauffeur, ne la ramène pas à son domicile et se dirige plutôt vers le sien. La jeune femme comprend ce qui risque de lui arriver, et raconte avoir refusé de descendre du véhicule. Le chauffeur aurait décidé de l'emmener de force chez lui au premier étage d'un petit immeuble. Elle décrit un trou noir complet, une absence de souvenir, avant de se réveiller complétement nue sur le lit, le chauffeur du taxi à ses côtés en train de lui caresser les parties intimes contre sa volonté.

Elle réussit à s'enfuir et à donner l'alerte. Un des voisins confirme d'ailleurs avoir entendu des cris vers 5h du matin.

Le suspect interdit de sites de rencontre

Visiblement en état de choc, la victime est prise en charge par les pompiers, alors qu'un effectif de police se rend chez le suspect qui semble être toujours chez lui. Les policiers ont obtenu l'autorisation de défoncer la porte, après avoir essuyé plusieurs refus de la part du suspect.

Après plusieurs tentatives pour lui faire ouvrir sa porte d'entrée en vain, les policiers obtiennent l'autorisation de la défoncer. À l'aide d'un bélier, ils parviennent à rentrer sans peine dans l'appartement et se retrouvent nez à nez avec un homme de 31 ans visiblement très alcoolisé assis dans son salon.

Le suspect interpellé est déjà connu des services de police et de justice, si on ne connait pas les faits précis qui lui ont été reprochés par le passé, on sait cependant qu'il avait interdiction de s'inscrire sur tout site de rencontre. La victime, elle, a été tout de suite emmenée à l'hôpital.

