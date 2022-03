Les restaurants "Maison de la Poutine" menacés depuis le début de la guerre en Ukraine

C'est un ricochet plutôt inattendu de la guerre en Ukraine. Les restaurants Maison de la Poutine ont révélé recevoir des insultes et des menaces depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

“Nous avons reçu des appels d’insultes et même de menaces”, déplore ainsi le restaurant sur ses réseaux sociaux, qui rappelle “que La Maison de la Poutine n’est pas liée au régime russe et à son dirigeant”, peut-on lire tout d'abord. La chaîne de restaurants canadienne, implantée en France depuis 2017, qui met à l'honneur le plat typique canadien composé de frites, fromage et sauce brune a tenu à rappeler les origines de son plat fétiche bien éloigné de celle de Vladimir Poutine.

"Notre plat est né au Québec dans les années 1950. Et les histoires pour raconter son histoire sont nombreuses", explique le restaurant dans un communiqué, avant de préciser que "la poutine a été créée par des cuisiniers passionnés et soucieux d'apporter de la joie et du réconfort à leurs clients".