Elle incarne le commandant Laure Berthaud dans l'une des plus grandes séries policières françaises. Alors que la huitième saison d'Engrenages vient de démarrer sur Canal+, l'actrice Caroline Proust a passé plus de quinze ans de sa vie dans la peau d'une policière et affirme que "ce personnage m'habite". Selon elle, les policiers "sont confrontés à la misère en permanence" et souligne qu"'il y a beaucoup de suicide dans la police".

Caroline Proust explique exprimer "de l'empathie" pour la police car "le personnage que j'ai incarné et tous les policiers que j'ai rencontré m'ont fait comprendre que c'est un métier très difficile". À l'heure où des forces de l'ordre ont récemment été victimes de faits divers douloureux ou que des violences policières sont dévoilées, l'actrice dit "être attentive à écouter tous les points de vue" et regrette qu'"on a tendance à regarder le monde de son propre point de vue et à ne pas aller de l'autre côté".

"Quand la police dérape, elle dérape parce qu'il y a certainement des raisons, je ne dis pas qu'elles sont bonnes, mais il y a des raisons", estime l'actrice de 52 ans, qui ajoute que "tous ces gens sont des êtres humains" et que "la difficulté est qu'il y a un gros coup de projecteur médiatique qui est porté dès qu'il y a une violence qui est faite mais qu'on ne va pas montrer les choses positives qui sont faites".