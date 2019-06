Des chercheurs français développent un élevage de poissons dans l'espace

publié le 26/06/2019 à 10:31

Le centre spatial universitaire de Montpellier et l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer de Palavas-les-Flots travaillent au développement de l'élevage de poissons dans l'espace afin de permettre aux astronautes d'être en autonomie alimentaire, selon Midi Libre.

Sur la Lune ou sur Mars, les astronautes doivent se nourrir. Pour cela, les scientifiques veulent envoyer des œufs de poisson dans l'espace car ils ont beaucoup d’avantages. Ils consomment trois fois moins d'oxygène qu'un animal terrestre, ils sont très riches en protéines et en lipides et ils sont faciles à transporter. En effet, dans un demi litre d'eau, on peut mettre 500 œufs de poisson.

Les chercheurs ont surtout vérifié que les œufs pourraient résister au trajet. Pour cela, ils les ont fait vibrer dans des récipients comme s'ils étaient dans une fusée et les résultats sont très satisfaisants. Pour que le dispositif fonctionne il faudra s'assurer qu'il y a de l'eau une fois arrivé sur la planète colonisée.