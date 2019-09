VIDÉO - Michel Sardou sur RTL : "Je hais cette époque, je hais ce siècle"

publié le 02/09/2019 à 12:21

Michel Sardou interprète Daniel Bachelet dans N'écoutez pas mesdames !, une pièce de Sacha Guitry mise en scène par Nicolas Briançon. L'artiste est venu sur RTL pour parler de la pièce, de sa mère et en a profité pour exprimer sa haine de notre époque.

"Je hais cette époque. Je hais ce siècle, j'aime pas du tout", a-t-il commencé. Tout irrite Michel Sardou, aujourd'hui. "On n'a plus aucune liberté. Rappelez-vous les années 70-80, on fumait, on faisait l'amour, on roulait vite, on pouvait boire, le théâtre marchait, les affaires marchaient...", évoque-t-il au micro de RTL. "Maintenant, tout est des réseaux sociaux ridicules où des gens s'expriment quelque fois bien mais très souvent c'est des abrutis...".

Les médias sont également la cible des critiques du chanteur et comédien de 72 ans, alors qu'il condamne notre époque : "Vous regardez la télé, ce ne sont que des débats. Que va dire le président de la République ? 8 émissions. Une fois qu'il a parlé, qu'est-ce qu'il a dit ? On répète ce qu'il vient de dire... Ils nous prennent pour des cons quoi". "On ne peut plus rouler vite", se lamente aussi le chanteur, avant de s'en prendre aux chaussées qui rétrécissent. "La vie est moins souple, moins détendue que dans les années 80", résume-t-il.

Le comédien a terminé son discours par l'expression de ses opinions politiques : "Le téléphone portable, je hais ça, les réseaux sociaux, n'en parlons pas, et les 'gilets jaunes', et les 'gilets rouges', et les 'gilets bleus', et les 'gilets verts'... Et merde, ça va. La seule politique que je pratique c'est que je fais partie du parti animaliste", a exprimé Michel Sardou, remonté.