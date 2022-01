"La campagne, tu l'aimes ou tu la quittes". Cette phrase pourrait devenir la devise d'un petit village de Vendée. À Sainte-Flaive-des-Loups, le maire n'en peut plus des "nouveaux ruraux", ces récents convertis qui ne supportent rien. Ni le bruit des animaux, ni l'odeur des champs.

Pour demander un peu plus de tolérance et répondre avec humour aux diverses plaintes reçues, l'édile a installé une pancarte à l'entrée de sa ville. "Attention, vous entrez dans une commune rurale avec des enfants, des vaches, des coqs, des cloches et des loups... En cas d'allergie, bonne route !", peut-on alors lire en arrivant.

"On n'a pas de champs, mais on peut se retrouver à attendre derrière un tracteur et rouler à 15km/h, comme dans un bouchon en centre-ville", explique Stéphanie, une habitante de ce village. "On a nos contraintes comme à la ville, elles sont différentes, mais il faut les accepter", poursuit-elle.

"Les gens ne sont tolérants de rien"

Les adjoints au maire ont l'habitude de recevoir les complaintes des néo-ruraux. "Il y a de la terre sur la route, parfois les coqs chantent ou encore il ne faudrait pas de cloche parce que cela dérange", énumère l'un d'entre eux. "Un banc a été installé dans un parc donc les gens viennent s'asseoir dessus et parlent un peu fort ou mettent de la musique, du coup les voisins se plaignent et il faut mettre le banc ailleurs", raconte l'un de ses collègues.

"Moi, ça me dépasse un peu. En campagne, il y a le coq et les cloches. Si demain je vais habiter en ville, je sais qu'il y aura le bruit des voitures et la pollution", réagit Serge, qui boit un verre au bar du village avec ses amis. "C'est pas compliqué, les gens ne sont tolérants de rien", résume l'un d'entre eux.

En tout cas, depuis que la pancarte a été installée il y a quelques jours, la mairie a constaté une baisse des plaintes. Peut-être que l'électrochoc voulu par le maire a alors bien eu lieu.

