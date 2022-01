Après avoir sorti Metz en 32es de finale, Bergerac a éliminé Saint-Étienne (1-0) en 8e de finale, dimanche 30 janvier à Périgueux. Un exploit qui a permis au club (National 2) de se qualifier en quarts de finale de la Coupe de France pour la première fois de son histoire.

Dès la fin du match, les joueurs se sont rués dans les gradins. L'attaquant Mohammed Bakir avait encore du mal à analyser la situation : "Là maintenant tout de suite, je ne sais pas", reconnaît-il encore sonné par cette victoire historique. Même sentiment pour Erwan Lannuzel, l'entraîneur de l'équipe : "Je ne suis pas sûr que ça arrive souvent dans une carrière d’entraîneur d'être en quarts de finale de coupe de France à 33 ans".

De son côté, Damien Fachan, le capitaine de Bergerac, se pince pour y croire : "On est dedans ! Nous Bergerac ! On est Bergerac, on représente la ville, nos familles, nos amis... On est fier de porter ce maillot tous ensemble", explique-t-il. "C'est démentiel !", a conclu le joueur.

Reste maintenant à attendre les futurs adversaires à défaut de pouvoir les choisir.

