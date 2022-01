Crise en Ukraine : quelles sont les origines des tensions avec la Russie ?

"On se prépare à la guerre", a confié une habitante de Kiev ce lundi matin au micro de RTL. "Il y a un risque, bien sûr", d'invasion de l'Ukraine par la Russie, disait encore sur RTL le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.

Pour cause, la Russie amasse des troupes à la frontière ukrainienne et des exercices militaires russes vont avoir lieu dans quelques jours. Ces tensions ont une origine profonde assez lointaine, car l'Ukraine et la Russie partagent une histoire commune. En juillet dernier, Vladimir Poutine estimait que "Russes et Ukrainiens étaient une seule nation".

Cette histoire commune remonte à la Russie kiévienne, principauté ayant existé du IXe au XIIIe siècle, ou encore à l'éclatement de l'URSS. Depuis Moscou accuse régulièrement les autorités ukrainiennes de chercher à "dérussifier" leur pays, en favorisant la langue ukrainienne. L'Ukraine et la Russie sont ainsi à couteaux tirés depuis des années, plusieurs événements ayant alimenté les tensions.

Donbass et Crimée au centre du conflit

En 1932-1933 en Ukraine, plusieurs millions de personnes sont mortes dans la grande famine appelée "l'Holodomor". Kiev qualifie alors cette tragédie de "génocide" orchestré par Staline. Le Donbass, région de l'est de l'Ukraine, est l'épicentre du conflit entre les forces de Kiev et des séparatistes prorusses appuyés par Moscou. Ce bassin minier et industriel est économiquement vital pour l'Ukraine et constitue par la même occasion, un intérêt géopolitique pour la Russie.

Le Donbass est aussi au cœur d'une bataille culturelle entre Kiev et Moscou, qui soutient que cette région, de même qu'une large partie de l'Est ukrainien, est peuplée de russophones devant être protégés du nationalisme ukrainien. En 2014, l'annexion par la Russie de la péninsule ukrainienne de Crimée est également au centre des tensions. Son annexion par Moscou n'est pas reconnue par la communauté internationale et l'Ukraine réclame sa rétrocession.

Regain des tensions

Le 10 novembre 2021, Washington demande des explications à la Russie sur des mouvements de troupes "inhabituels" à la frontière ukrainienne. En avril, Moscou avait déjà massé environ 100.000 militaires à la frontière. Le président russe Vladimir Poutine accuse de son côté les Occidentaux de livrer des armes à Kiev et de mener des exercices militaires "provocants" en mer Noire et près de la frontière.

Le 28 novembre, l'Ukraine assure que la Russie a massé près de 92.000 soldats à ses frontières, pour une offensive fin janvier ou début février. Les autorités russes nient cette intention, accusant en retour l'Ukraine de masser des troupes dans l'Est du pays. En janvier 2022, Moscou commence à déployer des soldats au Bélarus pour des exercices "impromptus" de préparation au combat aux frontières de l'UE et de l'Ukraine.

Plusieurs rencontres ont eu lieu depuis plusieurs mois, Joe Biden a menacé Vladimir Poutine de "fortes sanctions" économiques. Ce vendredi 28 janvier, Emmanuel Macron devait s'entretenir avec Vladimir Poutine pour trouver le chemin "du dialogue" et de la "concertation", a déclaré Jean-Yves Le Drian.