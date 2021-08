Depuis le 1er mai, plus de 11.500 chats ou chiens ont été laissés à l'abandon dans la rue par leurs maîtres. Un record datant de seulement 2019 a été battu. A la SPA de Roche-sur-Yon en Vendée, Océane et Nicolas ont déposé un chaton très affaibli : "Il ne boit pas, s'inquiètent-ils, on l'a trouvé sur une autoroute et on ne sait pas quoi en faire car on en a déjà deux chez nous... On est heureux de pouvoir vous l'amener car ça va sûrement lui sauver la vie."

Au cœur de l'été, des chiens sont aussi abandonnés, mais à La Roche-sur-Yon, c'est la chatterie qui explose et affiche complet : "Certains animaux sont lâchement abandonnés au lieu de trouver une solution ou de les amener avec eux. Pas une journée ne passe sans que quelqu'un ne vienne amener un chat, on est débordé", déplore Valérie Pornet, responsable de la SPA de la ville. Elle loue également le travail des "familles relais, dites 'nounou', ces familles qui gardent les chats le temps que de la place se libère à la SPA."

Heureusement, des familles viennent encore adopter, c'est le cas de Johann : "On vient adopter pour notre fille Elise, ceux qui abandonnent les animaux n'ont pas de cœur mais c'est pour ça qu'on vient ici, pour recueillir une âme abandonnée." Depuis le 1er mai, 103 chats ont été admis dans ce refuge, soit 14% de plus que la même période en 2019, une année déjà record.

