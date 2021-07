Chat, panda, dauphin... 6 histoires insolites et surprenantes sur les animaux

Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

Les chats retombent-ils vraiment sur leurs pattes ? Comment un lama a-t-il mis en échec un duo musical entre deux stars de la pop ? Et saviez-vous que les pigeons ne sont pas si cons ?

Vous allez découvrir des anecdotes insolites pour épater la galerie et satisfaire votre soif de connaissances. Entre les mamans poulpes, les lamas et les chats, vous ne serez pas déçus de découvrir ces histoires surprenantes.

1. Les mamans poulpes sont les meilleures au monde

Les femelles poulpes ou pieuvres, c'est comme vous voulez mais c'est le même animal, font passer la survie de leur bébé avant la leur. Une fois qu’elles ont pondu dans des petites cavités rocheuses, au lieu de repartir vivre leur vie, comme la plupart des poissons, elles restent auprès des œufs pour les couver, les ventiler, les nettoyer et les surveiller.

2. Les chats retombent-ils vraiment toujours sur leurs pattes ?

En fait, cela dépend de la hauteur à laquelle ils tombent. Quand un chat chute, celui-ci a un réflexe étonnant : en quelques fractions de seconde, il fait le dos rond et utilise sa tête et sa queue pour se retourner. Ses moustaches agissent comme des radars qui lui permettent d'évaluer instantanément la distance qui le sépare du sol, pour tendre au mieux ses pattes et freiner la chute. Mais s'il tombe de trop bas, paradoxalement, c’est là que le matou est en danger de mort !

3. Les pigeons ne sont pas si cons

Les pigeons, on a tendance à se dire que ce sont des oiseaux un peu moches et inutiles, tout juste bons à manger les miettes de nos sandwichs dans les parcs et à nous les resservir sous forme de fientes. D'ailleurs, on les pense tellement bêtes qu'on dit de quelqu'un d'un peu crédule que c’est un "pigeon". Pourtant, à l'origine, cette expression dévalorisante n’a rien à voir avec eux.

4. Le panda est le plus étrange des ours

Ah le panda... Ce look inimitable, noir et blanc, ce gros ours débonnaire qui passe ses journées à manger du bambou… Et à l’évacuer aussi : en moyenne 50 fois par jour. Et bien chez le panda, les toilettes sont en permanence occupées. Et ce n’est pas tout : le panda a rapport étrange avec le caca.

5. Comment un lama nous a privés d’un duo mythique entre deux stars de la pop

Tout commence en 1980 lors d’un concert du groupe Queen à Los Angeles. Après le show, un fan absolu insiste pour voir dans leur loge Freddie Mercury et ses amis. Son nom : Michael Jackson. Il a alors 22 ans, il a adoré le show des Britanniques et flashé sur la chanson Another One Bites the Dust.

6. Les dauphins ont de quoi faire flipper

Ces gentils dauphins qui nous ont fait rêver dans Le Grand Bleu ou sur les tablettes de chocolat blanc cachent bien leur jeu. Vous vous souvenez peut-être dans son morceau Basique, Orelsan disait que les dauphins sont des violeurs. Eh bien il avait raison !

