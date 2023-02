À écouter Les infos de 8h - Plan de sobriété sur l'eau : les Français partagés 00:12:16

Pistolet haute pression en mains, Pierre nettoie son camion de location, se rendant bien compte de toute l'eau gaspillée : "On n'a pas le choix, on doit avoir le camion propre." À la station de lavage, parler de nouvelles restrictions sur l'eau n'est pas forcément facile pour Ludovic : "Ça veut dire quoi restreindre ? Jusqu'à où ? On va nous empêcher de nous laver aussi ? Il faut bien se laver, il faut bien laver chez soi, et il faut bien laver nos voitures. Il faut arrêter sur les petits particuliers. Il faut taper sur ceux qui consomment des milliards de litres d'eau."

Pour d'autres, la fin de l'abondance de l'eau est compréhensible, Delphine s'en est rendue compte : "Je pense qu'il faut faire attention, on a déjà eu des signaux l'été passé quand on est parti en vacances, parce qu'il y avait déjà des restrictions. On prend des mesures, on a un réducteur d'eau au niveau de la douche. On fait attention au quotidien sur la consommation générale."

Et hier, Emmanuel Macron a également appelé à mieux récolter l'eau de pluie. Une évidence pour Jacques : "On attend qu'il se réveille. Ça fait des années qu'en Belgique c'est obligatoire d'avoir une cuve à haute récupération de pluie. On a cuve de 10.000 litres à la maison, on alimente les toilettes et la machine à laver." Ce qui lui permet d'économiser jusqu'à 5.000 litres d'eau par an.

À écouter également dans ce journal

Affaire Palmade - Victime d'un AVC, l'humoriste est dans un état "stable" et est conscient, mais très affaibli selon le JDD.

Guerre en Ukraine - Plusieurs manifestations, dont une qui a rassemblé 3.000 personnes à Paris, se sont tenus dans toute la France, contre la guerre.

Tournoi des Six nations - La France affronte l'Écosse, ce dimanche à 16 heures, dans le cadre de la troisième journée du tournoi des Six nations.

