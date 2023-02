Le piège Écossais s'avance ce dimanche au Stade de France. Alors que le début du Tournoi des 6 Nations n'est pas convaincant pour le XV de France, celui de l'Écosse est plus que satisfaisant. Une victoire pour commencer face à l'Angleterre afin de s'adjuger la Calcutta Cup, qui est le plus vieux trophée du rugby datant de 1879. Et surtout une victoire très convaincante contre le Pays de Galles avec Finn Russell éblouissant.

L'ouvreur du Racing 92 est le type de joueur capable d'être électrisant ou transparent d'un match à un autre. L'autre "facteur X" du côté du XV du chardon est l'ailier d'origine sud africaine Duhan Van der Merwe, qui s'est notamment offert un essai de plus 50m contre l'Angleterre.

Côté tricolore, il n'y aura pas de changement dans le XV de départ, mis à part Mohammed Haouas qui remplacera Uini Atonio, suspendu après son placage haut contre l'Irlande.

Fabien Galthié souhaite maintenir une continuité et surtout voir la capacité des Bleus à rebondir après l'échec de Dublin. Une chose est sur, Fabien Galthié n'a jamais connu deux défaites de suite depuis le début de son mandat, cela se vérifiera ce dimanche aux alentours de 18h.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info