Entre les murs de la salle commune, 36 résidents attendent leur déjeuner. Sans masque, installés par quatre autours de table rondes. Une situation qui serait impensable en dehors de l'établissement.

Dans cet Ehpad de Sartrouville, seule une pensionnaire a été testée positive au variant Omicron, asymptomatique. "Elle a été isolée durant sept jours dans sa chambre", explique Sonia, infirmière. "On se fait un flashback, en revivant les moments de la première vague et j'ai eu peur de revivre cette hécatombe", explique-t-elle au micro de RTL.

Aujourd'hui, la conjoncture n'a plus rien à voir avec le printemps 2020. Pour Yann Reboulleau, qui dirige cette maison de retraite, "il y a beaucoup moins de contaminations". "Un paramètre essentiel a changé, c'est la vaccination", déclare-t-il. Actuellement, seul 2% des décès en Ehpad sont liés à une infection à la Covid-19.

Le vrai problème de cette cinquième vague réside plutôt dans l'organisation. "Nous avons quatre ou cinq salariés qui ont déjà été testés positifs. On arrive encore à compenser avec du travail temporaire. Ce ne sera pas systématiquement le cas", prévient le directeur.

Pour les résidents en tout cas, les effets de ces absences se font déjà ressentir. "Il n'y a personne. L'autre jour, c'est le médecin qui a fait l'infirmière", observent Jean et Micheline. Les activités, elles, continuent : concerts, cours de cuisine, mais surtout les visites des proches.

