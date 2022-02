Les tonnes de déchets s'accumulent à nouveau. Troisième grève en quatre mois, Benoit Payan annonce qu'il va recourir à des camions dans le privé pour nettoyer la ville. Ça va normalement au-delà de ses compétences, mais le maire de Marseille affirme qu'il y a urgence pour la sécurité des habitants.

Il faut dire que la situation est catastrophique. Les marins pompiers ont dû éteindre ce lundi une dizaine d'incendies de poubelles, déclenchées par des habitants excédées. À deux pas des Catalans, près de la plage et de la Corniche, d'énormes tas d'ordures envahissent certains trottoirs. Paul vient d'ouvrir son magasin de primeur, ouvert sur la rue : "Ça attire les rats, les souris, c'est une horreur. Un matin, il y a même des rats qui sont rentrés dans le magasin", assure le vendeur, avant d'expliquer qu'il avait dû installer des pièges pour tuer les animaux. "En plus, il y a du vent en ce moment, tous les plastiques s'envolent et finissent dans la mer, ce n'est pas bon, ça peut tuer les poissons. Ça ne peut plus durer, on n'en peut plus", lance-t-il de nouveau.

Le maire de Marseille déroge donc à ses compétences. La collecte des ordures, c'est la métropole. La question, c'est de savoir si Benoit Payan va avoir les moyens de réquisitionner des camions dans le privé, alors qu'ils sont déjà mis à contribution par la métropole. Un effet d'annonce, c'est la crainte de Marianne. "Je ne mets pas ma main à couper, mais il ne fera rien. Il y a les élections qui arrivent, ainsi ils vont bouger un petit peu, peut-être, mais ils ne bougeront pas plus", assure-t-elle.

Emmanuel Macron doit venir à Marseille la semaine prochaine pour faire un point d'étape sur son projet "Marseille en grand".

