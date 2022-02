INVITÉE RTL - Féminicides : "Jamais un gouvernement n'a autant fait", tonne Élisabeth Moreno

Huit féminicides ont été enregistrés depuis le début de cette année 2022, c'est à dire huit féminicides en un mois. Est-ce que tout est vraiment mis en place pour faire reculer ce fléau ? "On pourra dire ce que l'on voudra, jamais factuellement un gouvernement n'a autant fait, n'a mis autant de choses en place", a assuré mardi 1er février sur RTL Élisabeth Moreno, la ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances.

Dans le détail, la femme de 51 ans avance "90.000 policiers et gendarmes" formés, des magistrats mis en place "pour traiter spécifiquement les plaintes des victimes". Par ailleurs, "à la fin de l'année nous aurons augmenté de 80% le nombre de places d'hébergement pour accueillir ces victimes qui ont peur de la précarité".

"Jamais on n'aura autant pris en charge les auteurs de violence, avance encore Élisabeth Moreno. Factuellement, nous avons fait énormément". Quand au budget consacré à cette lutte, "on ne parle pas de 50 millions d'euros, assure-t-elle : nous sommes à plus d'un milliard, un milliard investis en 2021 pour protéger les femmes victimes de violences".