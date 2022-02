DOCUMENT RTL - Abbé Pierre : extraits inédits de son émouvant appel lors de l'hiver 1954

C'était le 1er février 1954 sur l'ancêtre de RTL, Radio Luxembourg. Un abbé lançait un vibrant appel alors que la France subissait une vague de froid sans précédent avec jusqu'à -13 à Paris. Cet abbé, c'est l'abbé Pierre.

Un appel bien connu... enfin ses première secondes en tout cas. Près de sept décennies plus tard, le service des archives de RTL vous dévoile des extraits inédits.

Ce jour-là l'abbé pousse la lourde porte en fer forgé de RTL, rue Bayard à Paris. L'ecclésiastique réclame un micro, on le lui donne sans trop se poser de question. Et pour cause, on connait l'abbé Pierre, qui a ému toute la France en jouant à quitte ou double pour son mouvement Emmaüs.

Pour autant, cette fois-ci, ce n'est plus un jeu, c'est un appel au secours que vient enregistrer et lancer l'abbé. Un véritable cri du cœur, à la suite du décès d'une femme morte de froid sur le trottoir du boulevard Sébastopol, en plein cœur de la capitale parisienne.

Des "centres fraternels de dépannage" partout en France

Il poursuit, quelques secondes plus tard, en expliquant que des centres d'urgence ont ouvert, mais que ce n'est pas suffisant. Ceux-ci regorgeant de personnes sans domicile fixe. "Toi qui souffres, qui que tu sois entre, dort, mange et reprend espoir. Ici, on t'aime", avait-il clamé en exhortant à la création de dizaines de "centres fraternels de dépannage", partout en France.



Et cet appel provoquera une immense vague de solidarité, l'abbé a donné rendez-vous aux auditeurs dans un hôtel dans le centre de Paris. Le soir même Radio Luxembourg ira à sa rencontre.

Cet appel prendra le nom d'"insurrection de la bonté". C'était la première fois que Radio Luxembourg faisait appel à la générosité de ses auditeurs.