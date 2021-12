La Nouvelle-Zélande s'apprête à prendre une décision inédite et radicale en matière de tabagisme. On s'interroge souvent sur les moyens de réduire la consommation de tabac, entre les campagnes de prévention, la hausse du prix du paquet...

Le gouvernement néo-zélandais a choisi d'aller beaucoup plus loin en interdisant purement et simplement la vente de tabac à tous les jeunes et durant toute leur vie. Si vous vivez en Nouvelle-Zélande, que vous êtes nés après 2013, il sera illégal d'acheter des cigarettes toute votre vie.

Le gouvernement souhaite adopter le projet définitivement d'ici la fin de l'année prochaine. Mais convaincre, en particulier, la communauté maori s'annonce compliqué. Un Maori sur trois est fumeur.

Le gouvernement néo-zélandais a déjà essayé différentes méthodes connues, comme le paquet neutre et l'augmentation des taxes. Mais tout cela s'est révélé insuffisant pour passer en dessous de l'objectif des 5% de fumeurs dans la population. La Nouvelle-Zélande deviendrait le pays le plus restrictif en matière de tabagisme, derrière peut-être le Bhoutan où le tabac est tout simplement interdit.

À écouter également dans ce journal

Présidentielle. Anne Hidalgo propose de réunir toutes les personnalités de gauche engagées dans la course sous une même candidature en organisant une primaire. Mais la maire de Paris semble seule à porter cette idée.

Terrorisme. Deux hommes ont été mis en examen et écroués après avoir projeté de "semer la mort" dans des centres commerciaux pendant la période de Noël. L'un des deux, c'est une première, avait déjà été condamné pour des faits similaires en 2015.

Football. Lille accède aux huitièmes de finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2007 et la seconde fois de son histoire. Les Lillois terminent en tête de leur groupe après un précieux succès sur le terrain de Wolfsburg.