"Toutes nos stratégies anti-tabac sont un échec", déplore le professeur Khayat

Prévenir et soigner le cancer

"Il est temps que les gens commencent à comprendre cette maladie." Le professeur Khayat, cancérologue et oncologue, est l'auteur du livre "Prévenir et soigner le cancer pour les Nuls" (First Éditions) dans lequel il combat les fausses "mythologies" sur la maladie.

Il rappelle que "30% des cancers sont dus au tabac, 30% aux hormones, 20% à l'alimentation, puis aux virus, bactéries ou radiations". Concernant le tabac, le professeur considère que l'augmentation du prix des paquets de cigarettes est inefficace. "Toutes nos stratégies anti-tabac sont en échec", déplore-t-il en s'appuyant sur une récente étude qui prouve que 17% du tabac fumé en France en 2020 proviennent du circuit illicite.

L'alimentation peut, elle aussi, être à l'origine de cancers. Toutefois, le professeur Khayat ne veut pas que les Français aient "peur de leur assiette" car le "stress n'est pas bon non plus".

Diagnostiquer tôt pour mieux guérir

Selon lui, le meilleur conseil à donner aux Français est de trouver un équilibre. "Ce qui n'est pas bon, c'est excès d'excès. L'excès de temps en temps n'est pas mauvais et est bon pour le moral."

Mais la méconnaissance de la population sur les différentes préventions reste un sérieux problème pour Pr. Khayat. "Au début, un cancer ne parle pas. Il faut diagnostiquer tôt pour mieux guérir", prévient-il. Surtout que l'évolution des traitements le rend très optimiste : "les nouvelles approches sont fantastiques".