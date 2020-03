et AFP

Ça y est, le prix d'un paquet de Marlboro atteindra le cap symbolique des dix euros ce dimanche 1er mars. La marque de cigarettes, propriété du groupe Philip Morris, est la plus vendue en France.

Avec cette nouvelle augmentation, le paquet de vingt cigarettes Marlboro grimpe de 70 centimes et passe donc de 9,30 euros à 10 euros. En plus des 50 centimes de hausse prévue par le gouvernement, la marque augmente également sa marge de 10 à 20 centimes par paquet.

En atteignant les dix euros ce dimanche, Marlboro a décidé d'aller plus vite que le rythme imposé par le gouvernement. En effet, "Le gouvernement voulait atteindre un prix moyen du paquet de cigarettes à 10 euros en novembre 2020" explique un cigarettier à l'AFP, avant d'ajouter : "mais là, les marques les plus chères y sont déjà". Les Gauloises brunes de Seita ont déjà passé le cap des 10 euros en novembre dernier, tout comme les Gitanes brunes qui sont à 11 euros.

Les ventes ont baissé de 45% en 20 ans

Cette nouvelle hausse de 50 centimes marque la cinquième augmentation depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. En effet l’augmentation du prix des cigarettes était l'une des promesse du gouvernement. Après l'élection présidentielle de mai 2017, celui-ci a mis fin à quatre ans de stabilité des prix relevant nettement les taxes pour faire passer le prix du paquet aux alentours de 8 euros le 1er mars 2018.

Ces hausses du prix du tabac ont fait chuter les ventes de 9.32% en 2019 et 7.2% en 2019. La quantité totale de cigarettes vendues est passée de 82.5 milliards d'unités à 37.2 milliards entre 2000 et 2020, soit une baisse de 45% en 20 ans, selon les chiffres de la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI).

Depuis la hausse du 1er mars 2018, les cigarettes ont droit à deux hausses annuelles de 50 centimes, programmées, l'une en mars et l'autre en novembre. Le but étant de réduire la consommation de tabac. Entre 2016 et 2018 le nombre de fumeurs avait considérablement diminué avec 1,6 million de fumeurs en moins en France.

Aujourd'hui encore, près d'un quart des Français sont fumeurs (24%) et le tabac, qui est la première cause de mortalité évitable, tue quelque 75.000 de Français chaque année. La prochaine hausse du prix du tabac est prévue pour novembre 2020.