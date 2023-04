Les infos de 8h - Espérance de vie : pourquoi vit-on moins longtemps à la campagne ?

Un chiffre édifiant. C'est ce que révèle le résultat d'une étude de l'association des maires ruraux de France : l'espérance de vie s'est améliorée deux fois plus vite en ville qu'à la campagne. Nous vivons moins bien et surtout moins longtemps lorsque nous sommes éloignés des centres-villes.

Avec un écart équivalent à 14.000 décès annuels supplémentaires en milieu rural, cette étude alerte sur les inégalités de soin et de prise en charge entre les deux zones. En effet, les centres-villes regroupent généralement les services de santé. Certaines zones rurales ont d'ailleurs dû s'adapter pour faciliter l'accès aux soins.

Dans les Landes, les 2.500 habitants de Castets s'organisent pour transporter les malades en cas de besoin, faute d'aide de la part de l'État. La commune se situe à une heure de Bayonne et à 30 minutes de Dax, là où se trouvent les hôpitaux et surtout les médecins spécialistes. Pour les résidents les plus âgés de la commune, ces consultations sont pourtant vitales.

À la campagne, les ruraux s'organisent

Pour que tout le monde puisse se soigner, le maire et ses élus ont mis en place une navette solidaire : "Les jeunes retraités prennent le véhicule électrique de la commune et emmènent les plus âgés à leurs rendez-vous. Entre l'attente et le retour, ce sont des demi-journées qu'ils mettent dans leur planning au profit des autres", explique le maire Philippe Mouhel.

Bien que l'édile salue cette initiative solidaire, il fait tout de même un constat "terrible" face aux inégalités. À l'heure actuelle il reste trois généralistes à Castets. Pour anticiper leur départ en retraite, la commune a prospecté, avec succès, à la faculté de médecine de Bordeaux : "Ce n'est pas le jour où on va être en désert médical, que le dernier médecin partira en retraite qu'il faudra chercher. C'est le rôle des élus d'anticiper", juge le maire.

Résultat, début 2024, un jeune généraliste devrait s'installer sur la commune, à la fin de ses études : "Nous l'avons déjà rencontré, lui et son épouse. Nous avons essayé de trouver des solutions pour qu'ils arrivent comme dans des pantoufles" conclue Philippe Muhel. Une arrivée soigneusement préparée dans une maison de santé, crée et construite par la commune, pour consolider l'accès aux soins des habitants de Castets.

