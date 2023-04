Autoroute A69 : 3 questions pour tout comprendre à ce projet controversé

C'est l'autoroute de la discorde ! Un rassemblement a lieu ce samedi 22 avril à Saix dans le Tarn, contre le projet d'autoroute A69 Toulouse-Castres. Selon une note du Renseignement Territorial que RTL s'est procurée, 1.500 à 2.000 personnes sont attendues dont "une centaine de militants radicaux", pour cette manifestation et activités du week-end, dont des concerts et une course de "bolides" allant "le plus lentement possible".

De leur côté, les autorités redoutent l'installation d'une ZAD (Zone à défendre) ainsi qu'une manifestation "à hauts risques". Le préfet du Tarn, François-Xavier Lauch, a précisé vendredi soir que les 800 gendarmes et policiers mobilisés resteront en retrait si la manifestation est "pacifique". Les adversaires de l'autoroute l'assurent, c'est une manifestation pacifique et festive qu'ils organiseront ce week-end.

À la différence de Sainte-Soline, cette fois-ci le cortège est déclaré mais également validé par la préfecture.

1. Pourquoi ce projet ?

Le ministère des Transports a fait savoir que Clément Beaune avait demandé dès janvier une revue de sept projets autoroutiers, "au regard des enjeux actuels : lutte contre l'artificialisation des sols, réduction des émissions de CO2, mais aussi désenclavement des territoires". Les principaux élus du Tarn, de tous bords politiques, soutiennent l'autoroute qui pourrait réduire d'une vingtaine de minutes le Castres-Toulouse en 2025, un trajet d'un peu plus d'une heure aujourd'hui.

"La plupart des Tarnais sont heureux de ce projet", vecteur d'emplois, souligne Bernard Carayon, conseiller régional LR d'Occitanie, mobilisé depuis 30 ans pour la construction de cette autoroute. "Castres-Mazamet, c'est le seul bassin économique de plus de 100.000 habitants aujourd'hui privé d'autoroute ou de desserte TGV", défend-il. Invité de RTL ce samedi 22 avril, Guy Bousquet, chef d'entreprise, patron de plusieurs grandes surfaces de jardinage et président de l'association VIA81, affirme que le projet "va créer de nombreux emplois".



À écouter A69 - Guy Bousquet est l'invité de Stéphane Carpentier 00:06:46

2. Qui sont les opposants ?

Le collectif "La voix est libre", initiateur de la manifestation avec la Confédération Paysanne et le mouvement écologique Soulèvements de la Terre, explique son opposition au projet d'autoroute. "Le projet d'autoroute A69 Castres-Toulouse est totalement inadapté aux besoins de mobilité du sud du Tarn et catastrophique sur le plan environnemental", explique le collectif sur son site.

Des élus ont pointé la disparition de terres agricoles ou le risque d'une plus grande concentration de population dans la métropole toulousaine et ont dénoncé la "totale contradiction avec l'urgence climatique". Antoine Maurice, tête de liste EELV battue de justesse aux municipales à Toulouse en 2020, a proposé de renforcer la liaison ferroviaire Toulouse-Castres, avec un train toutes les heures au lieu d'une dizaine par jour actuellement.

Pour les opposants à l'autoroute, rien ne justifie la destruction de 300 hectares de terres agricoles. "Ce sont aussi les cours d'eau qui risquent d'être perturbés, on se rend bien compte qu'il ne pleut plus. On a vraiment des gros soucis d'eau", explique une manifestante à l'AFP. "C'est vraiment un gâchis de dérouler un tapis bitumeux là-dessus", ajoute un autre.

3. Comment les promoteurs justifient-ils ce projet ?

Atosca, concessionnaire privé de l'A69, qualifie son projet d'"exemplaire" en termes de respect de l'environnement ou de création d'emplois. Concernant les terres agricoles, l'emprise prévue a été réduite de 380 à 300 hectares, selon son directeur général Martial Gerlinger. D'après lui, la construction de cette autoroute représente une vraie plus-value pour tout un territoire. "On met à peu près une heure de la sortie de Toulouse jusqu'à l'entrée de Castres aujourd'hui", souligne-t-il. Avec l'autoroute, on sera à peu près à 35 minutes. C'est un bassin de 140.000 habitants qui n'est effectivement pas desservi aujourd'hui à sa métropole ou de façon satisfaisante".



Pour le maître d'ouvrage, tout est fait pour limiter l'impact environnemental et notamment sur la vingtaine d'hectares de zones humides concernées. "Nous allons au total recréer 55 hectares de zone renaturée. Nous allons recréer des dynamiques écologiques de ces éléments et donc c'est quelque chose sur lequel nous nous engageons dans la durée", justifie-t-il. De son côté, Guy Bousquet trouve "ridicule" cette opposition : "Il faut arrêter d’invoquer l’écologie pour ne rien faire".