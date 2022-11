La légère baisse des températures ce samedi rappelle que l'automne est là. Leïla, aide soignante, appréhende déjà la hausse des prix de l'énergie. Elle envisage quasiment de se priver de chauffage : "Je vais l'allumer quand je suis au lit, histoire de réchauffer la pièce, puis après je vais l'éteindre."

Ylias gère une petite boutique de produits alimentaires issus de l'agriculture biologique. Pas question pour lui de mettre du chauffage dans son commerce : "Nos grands-parents, à l'époque, faisaient 20 ou 30 kilomètres de vélo, ils ne s'en plaignaient pas. Il faut prendre sur soi. Si on a la chance d'avoir une santé et une condition physique normale comme nous, on travaille."

Assis en terrasse au café d'en face, bonnet sur la tête et plaid sur les jambes, Étienne est étudiant : "On se met sous la couette avec la bonne humeur. On fait avec ce que l'on a". Lila préfère en sourire : "Avec un chat, ça serait bien. Dormir avec lui, cela fait une source de chaleur également". Néanmoins, elle redoute une hausse des charges qui rendrait son quotidien encore plus difficile

À écouter également dans ce journal

Viol sur mineure - Le verdict est tombé dans l'affaire qui avait initié le débat sur le consentement des mineurs. Un homme qui avait violé une fillette de onze ans a été condamné à huit ans de prison.

Ehpad - Un établissement de Fréjus se met en grève, une quarantaine de salariés ont manifesté devant l'établissement pour dénoncer leurs conditions de travail et alerter sur le manque de personnel.

Propos jugés racistes à l'Assemblée - Quinze jours d'exclusion ont été votés contre le député Rassemblement national Grégoire de Fournas, il a été sanctionné pour "tumulte", la sanction la plus lourde à l'Assemblée.

