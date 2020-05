publié le 17/05/2020 à 08:40

L'épidémie n'est pas derrière nous, en guise de rappel, la découverte d'un nouveau foyer de contamination, dans un abattoir de Fleury-les-Aubrais où trois cas de coronavirus ont été confirmés. Une vaste campagne de dépistage a été lancée grâce au fichier Contact Covid.

34 personnes ont été testées positives par la suite. La maire de Fleury-les-Aubrais, près d'Orléans, appelle à la vigilance car déconfinement ne doit pas rimer avec relâchement. "J'ai eu un coup à l'estomac", dit-elle émue. "On avait un peu abandonné la cellule de crise en se disant que le déconfinement a commencé".

Elle dit sa surprise : "Tout est à revoir. Je vois passer les messages de craintes. C'est légitime. On avait pris un peu confiance". "Il y a des êtes humains qui sont salariés et qui sont dans l'angoisse d'être atteints ou malades. On a raison d'être prudents", appelle-t-elle.

Ce n'est pas un cas isolé : 25 nouveaux clusters ont été identifiés depuis le 11 mai (3 en Île-de-France, 3 en Auvergne Rhône-Alpes, 3 en Occitanie), selon le Journal du Dimanche.

À écouter également dans ce journal

Déconfinement - 34 cas positifs au coronavirus ont été confirmés au sein d'un abattoir dans le Loiret. Après le signalement, via l'application Contact Covid, de trois cas confirmés de Covid-19 au sein de l'entreprise, une équipe de dépistage s'est rendue sur le site ce vendredi 15 mai.

Hôpital - Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a assuré, ce dimanche 17 mai, que le gouvernement va "augmenter les rémunérations" à l'hôpital et créer un "cadre beaucoup plus souple" au temps de travail, en réponse à la demande de reconnaissance des personnels.

Football en Italie - Giuseppe Conte, le Premier ministre italien a demandé plus de garanties avant un retour du football et de son championnat phare, la Serie A, à l'arrêt depuis le lundi 9 mars en raison de la pandémie de coronavirus.