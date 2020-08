publié le 08/08/2020 à 10:01

Le nombre de contaminations continue d'augmenter en France, avec plus de 2.000 nouveaux cas dans les dernières 24 heures. Le bilan est inquiétant mais pourtant un indicateur est dans le vert : le R0.

Le R0 est le taux de reproduction du virus, qui indique le nombre de personnes contaminées par un seul malade. Cet indicateur régresse. Il est en légère baisse au niveau national sur une semaine : 1,32 au lieu de 1,38. Il diminue dans presque toutes les régions de métropole, sauf dans trois : Île-de-France, région PACA et Normandie.

Pour autant, l'épidémie ne recule pas avec plus de 8.000 nouveaux cas, une hausse hebdomadaire de 30%. Dans plusieurs départements, les chiffres s'affolent. À Paris et dans le Val-de-Marne, ce qu'on appelle le taux d'incidence (nombre de cas pour 100.000 habitants) a presque doublé. Dans les Bouches-du-Rhône, il a même été multiplié par plus de deux. Dans ces départements, on atteint des records pour certaines tranches d'âge : jusqu'à 70 cas pour 100.000 habitants chez les 20-29 ans.

Autre indicateur à la hausse : le taux de positivité, qui est passé de 1,4 à 1,6 au niveau national en une semaine. Et il a plus que doublé dans les Bouches-du-Rhône.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - À partir de ce samedi 8 août, le port du masque est rendu obligatoire en extérieur dans certains secteurs de Marseille. Notamment entre 10h et 4h du matin autour du Vieux-Port, et entre 19h et 4h sur la promenade des plages du Prado et du secteur Borély. De même sur le Cours Julien et autour de la place de la Plain.

Bison futé - La circulation sera extrêmement difficile ce samedi en France, classé noir par Bison Futé dans le sens des départs, et rouge dans le sens des retours. De gros bouchons sont à prévoir. Nombreux sont les vacanciers à avoir anticipé leur trajet pour éviter, aussi, de trop souffrir de la chaleur.

Football - L'Olympique lyonnais a réussi l'exploit d'éliminer la Juventus Turin malgré une défaite 2-1 (deux buts de Cristiano Ronaldo). En quarts de finale de Ligue des champions, les hommes de Rudi Garcia affronteront Manchester City, qui a fait tomber le Real Madrid.