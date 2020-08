publié le 02/08/2020 à 08:52

Malgré les difficultés de circulation entrevues sur l'ensemble du territoire lors de ce week-end de chassé-croisé entre les aoûtiens et les juillettistes, de nombreux vacanciers font le grand bonheur des responsables de campings. Si l'affluence est moindre cette année en raison de la crise du coronavirus, on garde le sourire comme c'est le cas au camping Le Mas à Martigues.

"Le premier bilan est assez positif même si on a eu moins de monde que les autres années, environ 30% de moins" souligne la responsable du camping. "C'est vrai que début juin, lorsqu'on nous a annoncé qu'on pouvait enfin rouvrir, on ne savait pas du tout ce que ça allait donné et là on voit qu'on a plus de touristes français et moins de Hollandais".

Sur l'ensemble du territoire, de nombreux vacanciers profitent donc pleinement des infrastructures des campings, sans l’affluence habituelle, et en s'adaptant aux mesures sanitaires en portant des masques, pour limiter les risques de contamination.

