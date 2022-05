Crédit : MICROGEN IMAGES / SCIENCE PHOTO LI / SMD / Science Photo Library via AFP

Véritable carton l'année dernière, la série HPI est de retour sur TF1 ce jeudi 12 mai pour une deuxième saison. Regardé par dix à douze millions de téléspectateurs en moyenne, le programme met en scène une femme de ménage supérieurement intelligente et embauchée par la police nationale pour résoudre des affaires. La série, portée par Audrey Fleurot, est quasiment devenue un phénomène de société.

Conséquence inattendue de ce succès : les parents sont de plus en plus nombreux à demander une détection pour leurs enfants qu'ils croient surdoués. Le business est même florissant. Pour s'en rendre compte, il suffit de taper "tests HPI" sur les moteurs de recherche. Des dizaines de résultats s'affichent alors et proposent des séances à des prix parfois exorbitants. Pour ne pas se faire avoir, il faut donc être vigilant.

Seul un psychologue peut identifier un enfant avec un haut potentiel intellectuel. Pour y arriver, trois à quatre séances sont nécessaires pour un coût de 250 à 500 euros en moyenne. Si un site ou un prétendu professionnel fait de ce haut potentiel intellectuel une réponse à tout, méfiez-vous, car l'identification seule ne sert à rien : celle-ci doit en effet faire l'objet d'un suivi.

