L'heure de l'ultime Conseil des ministres a sonné pour Jean Castex, ce mercredi 11 mai. Le président réélu, Emmanuel Macron, a tenu à rendre un hommage solennel à son Premier ministre à cette occasion.

"Emmanuel Macron le regardait comme un frère", selon un ministre présent sur place. Le Président a souhaité montrer son affection envers Jean Castex, et la fierté d'avoir traversé deux ans de crise durant la pandémie à ses côtés. Le Premier ministre était donc la star du jour. Les ministres, comme Bruno Le Maire, ont effectué des photos avec ce dernier qui va bientôt céder sa place. Jean Castex de son côté a déclaré vouloir prendre des vacances en famille avant de réfléchir à d'autres fonctions.

L'heure est donc à la fête pour l'instant. Un pot de départ a lieu à Matignon en ce moment et un autre cocktail sera également organisé dans les jardins de Matignon demain soir où tous les ministres et leurs conjoints seront conviés. La démission de Jean Castex devrait avoir lieu jeudi ou samedi et son successeur devrait être annoncé dans la foulée. Si le timing est respecté, un nouveau Conseil des ministres constitué du nouveau gouvernement pourrait se tenir dès mercredi prochain.

À écouter également dans ce journal

Ukraine - Pour la première fois depuis le début de l'invasion russe, le Président Volodymyr Zelensky a échangé avec 800 étudiants venus de plusieurs écoles, tous rassemblés dans l'amphithéâtre de Sciences Po, à Paris.

Coronavirus - L'union européenne a annoncé aujourd'hui la fin du port du masque obligatoire dans les aéroports et les avions à compter de lundi prochain.

Genève - Le plus gros diamant blanc du monde, "The Rock", a été vendu aux enchères. Il a été adjugé pour 17,8 millions d'euros.

