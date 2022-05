Lors d'une conférence de presse mercredi 11 mai au soir, le secrétaire général d'Alliance, l'un des principaux syndicats de police, a annoncé le dépôt d'une plainte en diffamation contre Jean-Luc Mélenchon qui l'a qualifié samedi de "syndicat factieux" qui "réclame de pouvoir tirer sur les gens". Fabien Vanhemelryck a notamment fait valoir que les propos de du leader de la France Insoumise lors de la convention de la Nupes étaient "inacceptables".

"Nos collègues appliquent les lois et les respectent. Ils ne sont pas au dessus des lois, mais pas non plus en dessous des lois", a-t-il dit, en soulignant que les attaques contre la police de la part del'ancien candidat à la présidentielle étaient "récurrentes". Alliance avait organisé, il y a un an devant l'Assemblée nationale un rassemblement au cours duquel Fabien Vanhemelryck avait déclaré : "le problème de la police, c'est la justice".

Présent à la conférence de presse, Me Laurent Benarrous, conseil du syndicat, a affirmé que la plainte pour "diffamation et injure publique" contre le leader de la France Insoumise serait déposée jeudi, car "une barrière d'une gravité extrême a été franchie".

A écouter également dans votre journal

Police-Justice - Selon une information RTL, un homme a été arrêté et a avoué le meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti, 36 ans après les faits. Il a été mis en examen en début de semaine pour "enlèvement", "séquestration" et "meurtre".

Football - Des "supporters" niçois ont provoqué l'indignation lors du match Nice-ASSE lorsqu'ils ont repris un chant contre Emiliano Sala, joueur nantais décédé en 2019 dans un accident d'avion, pour se venger de la défaite de leur équipe en finale de la coupe de France.

International - Plus de deux ans après le début de la pandémie de coronavirus, la Corée du Nord a annoncé ce jeudi son tout premier cas positif au virus. Pour faire face ç cet épisode, Kim Jong Un a appelé à des mesures de "confinement" à l'échelle nationale.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info