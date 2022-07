Une crèche de Bordeaux doit fermer ses portes pendant trois mois à la suite d'un rapport accablant début juillet d'un médecin de la Protection infantile. Cette fermeture intervient après celle d'une crèche "People and Baby" à Lyon, il y a cinq semaines, où meurtre d'un bébé. Cette décision a été actée par la préfecture de Gironde.

La conclusion de l'enquête est sans équivoque, "les conditions de fonctionnement ne permettent pas de garantir la sécurité physique et affective des enfants". Un collectif de parents explique sur les réseaux sociaux que le personnel est sous pression depuis un certain temps et que l'ambiance générale se répercute négativement sur les enfants. Ils évoquent des démissions en cascade et un profond mal-être de tous les salariés.

25 des 32 places de la crèche sont réservées par la mairie de Bordeaux, qui a initié la procédure et a immédiatement résilié son contrat avec l'établissement d'accueil. La préfecture a demandé à la société People and Baby, le propriétaire de la crèche, de trouver des solutions pour accueillir les enfants dans d'autres crèches de l'agglomération bordelaise.

La direction de la crèche juge cette décision de fermeture administrative de trois mois "totalement incompréhensible", en expliquant qu'il n'y a eu aucune plainte ni aucun rapport déposé après l'enquête.

À écouter également dans ce journal

Incendie - Un nouvel avion pour combattre le feu pourrait voir le jour. L'Airbus A400M peut larguer jusqu'à 20 tonnes d'eau en 10 secondes, trois fois plus qu'un Canadair.

Rassemblement National - Le rassemblement national est en quête d'un nouveau chef. Jordan Bardella devrait être le prochain à la tête du RN.

GAZ - Le géant russe Gazprom annonce qu'il va réduire drastiquement ses livraisons. Le gazoduc Nord Stream va fonctionner à seulement 20% de ses capacités.

